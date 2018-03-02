Flaş iddia: 'Fellaini, Roma'yı seçti'

Marouane Fellaini için flaş transfer iddiası! Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızın transfer kararını verdiği belirtildi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgisinin bulunduğu Fellaini'nin tercihinin Serie A'da kullandığı ileri sürüldü.
İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fellaini, Roma'ya transfer olma kararı aldı.
Belçikalı oyuncunun Nainngolan ile aynı takımda oynayacağı ve Monchi'nin bu transferde büyük rol oynadığı belirtildi.
Manchester United ile bu sezon 16 maça çıkan 30 yaşındaki Marouane Fellaini, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgisinin bulunduğu Fellaini'nin tercihinin Serie A'da kullandığı ileri sürüldü.
İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fellaini, Roma'ya transfer olma kararı aldı.
Belçikalı oyuncunun Nainngolan ile aynı takımda oynayacağı ve Monchi'nin bu transferde büyük rol oynadığı belirtildi.
Manchester United ile bu sezon 16 maça çıkan 30 yaşındaki Marouane Fellaini, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın