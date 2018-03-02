Flaş iddia: 'Fellaini, Roma'yı seçti'

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızın transfer kararını verdiği belirtildi.Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgisinin bulunduğutercihinin Serie A'da kullandığı ileri sürüldü.İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fellaini, Roma'ya transfer olma kararı aldı.Belçikalı oyuncunun Nainngolan ile aynı takımda oynayacağı ve Monchi'nin bu transferde büyük rol oynadığı belirtildi.Manchester United ile bu sezon 16 maça çıkan 30 yaşındaki Marouane Fellaini, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.