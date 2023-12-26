Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in Yunan devi Panathinaikos ile anlaşma sağladığı iddia edildi.



Pek çok kaynağın aktardığı haberlerde; Fatih Terim'in Panathinaikos'tan gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü. Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



3. KEZ YURT DIŞI GÖREVİ



70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.



Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.



O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.





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