Flaş iddia; 'Cavani, Fenerbahçe'ye katılmak üzereydi'

transfer çalışmaları sürerken dış basındanile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.İspanyol basınından Marca'nın haberine göre;ve sözleşme imzalamaya çok yaklaşan, Villarreal Teknik Direktörüson anda tercihini İspanyol ekibinden yana kullandı.Daha önce Unai Emery ile Paris Saint Germain'de birlikte çalışan Cavani, o dönemde gösterdiği performans ile Fransız ekibinin tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başarmıştı. Haberde, Villarreal'in Paco Alcacer ile yollarını ayırır ayırmaz Cavani'yi açıklayacağı ifade edildi.34 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani, geçtiğimiz sezon Manchester United ile çıktığı 20 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti.