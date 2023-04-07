FLAŞ! 'Genç yıldız Fenerbahçe'den ayrılıyor'

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden İsak Vural hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Hammarby'nin oyuncunun bonservisini almak istediği belirtiliyordu. Şimdi ise çok daha dikkat çekici bir hamlenin gerçekleştiği iddia edildi.İsveç basınından Fotboll Direkt'in haberine göre Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna katıyor. İsveç basınının iddiasına göre İsak Vural, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti.Hammarby'nin böylece transferi bitirdiği ve İsak Vural ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı iddia edilmekte.