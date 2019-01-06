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Flamengo'ya Adriano'yu teklif ettiler!

Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, Flamengo'ya teklif edildi ancak Brezilya ekibi Adriano'yu istemedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Flamengo'ya Adriano'yu teklif ettiler!
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06 Ocak 2019 15:55
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli sol bek Adriano için Brezilya'dan transfer iddiası geldi.

Coluna do Flamengo sitesinin haberine göre menajerler aracılığıyla Flamengo'ya Adriano teklif edildi. Ancak Flamengo, kendilerine teklif edilen Adriano'yu reddetti.

YAŞI VE MAAŞI ENGEL OLDU

Adriano'nun 34 yaşında olmasından dolayı ve maaşını yüksek bulması nedeniyle Flamengo'nun transferi düşünmediği belirtildi.

Sene sonunda Beşiktaş ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekipte 18 maça çıktı.

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