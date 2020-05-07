Flamengo'da koronavirüs şoku! Tam 38 kişi pozitif...

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da 239 kişiye yapılan koronavirüs testinden 38'i pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; flamengo.com.br
Flamengo'da koronavirüs şoku! Tam 38 kişi pozitif...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2020 13:25
Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Flamengo Kulübü, futbolcular ve kulüp çalışanları ile aileleri olmak üzere 293 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.

Kulüpte isimleri verilmeyen 3'ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hastalığa yakalananların karantinaya alınacağı ifade edildi.

Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki Jorge Luiz Domingos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için