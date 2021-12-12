Flamengo, Vitor Pereira'yı istiyor!

Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun Vitor Pereira'yı takımın başına getirmek istediği iddia edildi. Habere göre Flamengo, Vitor Pereira'nın menajerine ulaşıp teklifini iletti.

, Fotoğraf; AA
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Flamengo, Vitor Pereira'yı istiyor!
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12 Aralık 2021 12:00
Fenerbahçe 'den gönderileceği iddia edilen Vitor Pereira için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli teknik adamın Flamengo'nun gündemine girdiği öne sürüldü. 

İddiaya göre Brezilya temsilcisi, Vitor Pereira'nın menajerine ulaştı ve teklifte bulundu. Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Pereira'nın ise bu teklife net bir cevap vermediği belirtildi.

Sarı lacivertli yönetimin alınacak sonuçlara göre karar vereceği ve devre arasında yolların ayrılmasının büyük oranda gerçekleşeceği öne sürülüyor. 


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