Flamengo, Vitor Pereira ile anlaştı!

Corinthians'taki görevinden ayrılan Vitor Pereira, Brezilya'da kalıyor.



Brezilya basınında yer alan haberde, Flamengo'nun, Pereira ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtildi.



Portekizli teknik adamla anlaşma süresinin ise 2 yıl olduğu kaydedildi.



Brezilya temsilcisinin, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrılmasının ardından kısa süre içerisinde resmi olarak da Vitor Pereira'yı açıklayacağı ifade edildi.



Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'de göreve gelmişti. 54 yaşındaki teknik adamla, istenilen sonuçların gelmemesinin ardından Aralık ayında yollar ayrılmıştı. Pereira, daha önce de 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.





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