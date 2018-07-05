Flamengo teknik direktöründen Ryan Babel açıklaması!

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'ın Hollandalı futbolcusui transfer etmek istediği iddia edilen'da teknik direktör, önemli açıklamalarda bulundu.Brezilya basınına konuşan Barbieri, Babel hakkında konuşurken ''Babel tanıdığım bir oyuncu. Ajax'tan yetişmiş, dünya çapında birisi. Milli Takım'da başarılar yakalamış bir isim. Yeteneğinden hiç şüphemiz yok. Adaptasyon konusu ise futbolcudan futbolcuya göre değişir.'' yorumlarında bulundu.Öte yandan Brezilya televizyonunda Babel'in Flamengo'ya olası transferini yorumlayan spor yorumcusu Paulo Vinicius Coelho, ''Babel, Liverpool'da oynarken iyi bir futbolcuydu. Ardından iyi olmadı, sonra da Beşiktaş'a gitti. Ben olsam Babel'e yatırımda bulunmazdım. O parayla kulüp, başka bir futbolcuya yatırım yapmalı.'' diye konuştu.