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Flamengo teknik direktöründen Ryan Babel açıklaması!

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun teknik direktörü Mauricio Barbieri, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel hakkında transfer açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Flamengo teknik direktöründen Ryan Babel açıklaması!
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05 Temmuz 2018 15:44
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i transfer etmek istediği iddia edilen Flamengo'da teknik direktör Mauricio Barbieri, önemli açıklamalarda bulundu.

''YETENEĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK''

Brezilya basınına konuşan Barbieri, Babel hakkında konuşurken ''Babel tanıdığım bir oyuncu. Ajax'tan yetişmiş, dünya çapında birisi. Milli Takım'da başarılar yakalamış bir isim. Yeteneğinden hiç şüphemiz yok. Adaptasyon konusu ise futbolcudan futbolcuya göre değişir.'' yorumlarında bulundu.

''BEN OLSAM BABEL'İ ALMAZDIM''

Öte yandan Brezilya televizyonunda Babel'in Flamengo'ya olası transferini yorumlayan spor yorumcusu Paulo Vinicius Coelho, ''Babel, Liverpool'da oynarken iyi bir futbolcuydu. Ardından iyi olmadı, sonra da Beşiktaş'a gitti. Ben olsam Babel'e yatırımda bulunmazdım. O parayla kulüp, başka bir futbolcuya yatırım yapmalı.'' diye konuştu.



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