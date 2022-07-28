Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray 'da kiralık olarak geçiren ve anlaşmasının sona ermesi ile Fiorentina'ya dönen Şilili orta saha Erick Pulgar'a Brezilya'dan talip çıktı.İtalyan basınında yer alan habere göre Erick Pulgar, Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer olmaya çok yakın. İddialara göre kulüpler arasında sözlü bir anlaşma gerçekleşti ve şu anda transferin ayrıntıları tartışılıyor.Haberin detaylarında ise İtalyan ekibi Sampdoria'nın transferde araya girmeye çalıştığı ancak Flamengo'nun futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğu belirtiliyor. Ayrıca transferin 2.5 milyon Euro civarında bir bedel ile tamamlanması bekleniyor.Eğer transfer gerçekleşirse 28 yaşındaki oyuncu, 2015 yılında Universidad Catolica'dan ayrılmasından bu yana ilk kez Güney Amerika'ya geri dönecek.Dört yıl Bologna'da oynayan Pulgar, 2019 yazında 12,3 milyon euroya Fiorentina'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pulgar, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında ise kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuş ve Sarı-Kırmızılı forma ile 11 maçta görev yapmıştı.