Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Vitor Pereira'nın ardından yeni hocasını buldu ve resmen açıkladı.



Kulüpten yapılan duyuruda Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli'nin 31 Aralık 2024'e kadar teknik direktörlük koltuğunda oturacağı ifade edildi.



Bilindiği gibi bir süredir Flamengo kulübü, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için uğraşmış ancak Portekizli teknik adam sezon sonu gelmeden Brezilya ekibine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeyeceğini iletmişti.



Jesus'un durumundaki belirsizliği daha fazla beklemek istemeyen Kırmızı-siyahlı kulüp, Arjantinli teknik adam Sampaoli ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.



Jorge Jesus için Flamengo defterinin resmen kapanmış olması, Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti.



JESUS SES KAYDINDA NE DEMİŞTİ?



Geçtiğimiz gün ortaya çıkan ve Brezilya'da büyük sansasyon yaratan Jorge Jesus'un bir gazeteciyle yaptığı konuşmanın ses kaydında Flamengo cephesinden Fenerbahçe'den hemen ayrılması yönünde teklif geldiğini ancak bunu yapamayacağına ilişkin ifadeler yer aldı. İşte Jesus'un o sözleri;



"Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu."



"ŞİMDİ AYRILMAMI İSTEDİ"



"Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var. Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi.



İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar."





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