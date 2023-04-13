Flamengo'nun teklifi: 'Willian Arao'ya karşılık Jesus!'

Brezilya basını, Vitor Pereira'nın ayrılışının resmileşmesinden sonra Flamengo yönetiminin Jesus için Fenerbahçe ile temasa geçtiğini ancak Sarı-Lacivertliler'in bu konuda Brezilya ekibine kolaylık göstermeyeceğini açıkça ilettiğini bildirdi.



Arao'nun transferinde Flamengo'nun hiç pazarlık payı bırakmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin de aynı tutumu sürdürdüğü belirtildi. UOL News Esporte'de köşe yazarı Milly Lacombe ise mevcut şartlarda Flamengo'yu düzlüğe çıkaracak tek ismin Jesus olduğunu belirtti.



BU KADAR AZ BEDELE OLMAZ



Brezilya'da bunlar yaşanırken bomba iddia Portekiz'den geldi. "colunadofla. com" sitesi, Flamengo'nun Arao için F.Bahçe'den alacağı olan 1 milyon eurodan vazgeçerek teknik direktör Jorge Jesus'u hemen takımın başına geçirmek istediğini yazdı. Brezilyalı futbolcu, 3 milyon euro karşılığında Sarı-Lacivertliler'le sözleşme imzalamıştı. Ancak Sarı Kanarya'nın 1 milyon euro karşılığında hocasıyla şimdiden yolları ayırmak istemediği de belirtildi. Kanarya, Flamengo'dan alacağı tazminattan Willian Arao sebebiyle 1 milyon euro düşebilir.



TAZMİNAT 6 MİLYON 767 BİN



F.Bahçe ve Jesus arasındaki sözleşmeye göre hocanın erken ayrılığı durumunda kulübe 6 milyon 767 bin euro ödemesi gerek. Arao transferinden 1 milyon euro düşülmesi halinde rakam 5 milyon 767 bin euroya iniyor. Flamengo ise bu konuda toplantılar yapmaya başladı. Kupada yoluna devam eden, şampiyonluk yarışında ise G.Saray'ın 6 puan gerisinde bulunan Kanarya'da Jesus'un durumu belirsizliğini koruyor. Brezilya ekibi, Jesus'la şimdiden 2024'ün ortasına kadar sözleşme yapmak istiyor.



ANLAŞMALARI ÇOK ZOR



Portekiz'den A Bola, Fenerbahçe ve Flamengo'nun anlaşmasının zor göründüğünü, Flamengo'nun Jesus için sezon sonunu beklemek durumunda kalacağını iddia etti.





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