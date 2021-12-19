Flamengo'nun gözü kulağı derbide!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına getirmek isteyen Flamengo'nun gözü kulağı derbide olacak.

, Fotoğraf; AA
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Flamengo'nun gözü kulağı derbide!
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19 Aralık 2021 11:28
Takımın başına Vitor Pereira'yı getirmek isteyen Flamengo kulübü, Portekizli hocanın 500 bin Euro'luk çıkış bedelini ödemeye yanaşmıyor.

Bu nedenle Brezilya ekibinin gözü-kulağı derbide olacak. Flamengo, bu transferi gerçekleştirebilmek için maçtan çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulübün Pereira hakkında vereceği kararı bekliyor.  




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