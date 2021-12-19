Flamengo'nun gözü kulağı derbide!

Takımın başına Vitor Pereira'yı getirmek isteyen Flamengo kulübü, Portekizli hocanın 500 bin Euro'luk çıkış bedelini ödemeye yanaşmıyor.



Bu nedenle Brezilya ekibinin gözü-kulağı derbide olacak. Flamengo, bu transferi gerçekleştirebilmek için maçtan çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulübün Pereira hakkında vereceği kararı bekliyor.







