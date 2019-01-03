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Flamengo, Mariano transferinden vazgeçti!

Brezilya ekibi Flamengo, uzun süredir ilgilendiği Galatasaray'ın sağ beki Mariano'dan vazgeçti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Flamengo, Mariano transferinden vazgeçti!
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03 Ocak 2019 16:05
Galatasaray'ın sağ beki Mariano'yu uzun bir süredir transfer etmek isteyen Flamengo, bu transferden vazgeçti.

Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, Fox Sports Brezilya'ya açıklamalarda bulunurken ''Flamengo, artık Mariano ile ilgilenmiyor. Önceden ilgileniyordu ancak anlaşma sağlayamadılar. Flamengo artık bu transferi istemiyor.'' diye konuştu.

TEKLİFİ YÜKSELTMİŞLERDİ

Brezilya ekibinin Mariano yerine düşündüğü isimlerin ise Rodinei, Para ve Klebinho olduğu belirtildi. Flamengo'nun Mariano için teklifi 3.5 milyon euroya kadar çıkarttığı iddia ediliyordu.

Bu sezon Galatasaray'da 17 resmi maçta 2 asisti bulunan Mariano, Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense formaları giymişti.

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