Flamengo, Mariano transferinden vazgeçti!

'ın sağ beki'yu uzun bir süredir transfer etmek isteyen, bu transferden vazgeçti.Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, Fox Sports Brezilya'ya açıklamalarda bulunurken ''Flamengo, artık Mariano ile ilgilenmiyor. Önceden ilgileniyordu ancak anlaşma sağlayamadılar. Flamengo artık bu transferi istemiyor.'' diye konuştu.Brezilya ekibinin Mariano yerine düşündüğü isimlerin ise Rodinei, Para ve Klebinho olduğu belirtildi. Flamengo'nun Mariano için teklifi 3.5 milyon euroya kadar çıkarttığı iddia ediliyordu.Bu sezon Galatasaray'da 17 resmi maçta 2 asisti bulunan Mariano, Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense formaları giymişti.