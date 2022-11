Flamengo'dan Pereira açıklaması

Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, Vitor Pereira için açıklamada bulundu.



Pereira ile sözlü olarak anlaştıklarını belirten Landim, "Vitor Pereira için her şeyin halledildiğini söyleyemem. Onunla birlikteydik, her şey yolunda ancak henüz hiçbir şey imzalanmadı. İmzayı atacak olan kişi benim ve şu an imzalı bir şey olmadığını söylüyorum" dedi.



Portekizli teknik adam ile kısa sürede sözleşme imzalanmasının muhtemel olduğunu doğrulayan Landim, "Belki günün sonunda olabilir ama sadece imzalandığında gerçek olacak ve henüz bir imza yok" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ