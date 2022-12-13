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Flamengo'da Pereira dönemi

Flamengo, teknik direktör Vitor Pereira ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Flamengo'da Pereira dönemi
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13 Aralık 2022 16:20
Flamengo, takımın başına Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada, Pereira ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Brezilya basını ise, Portekizli teknik adamın Flamengo'da daha önce görev yapan Jorge Jesus gibi yıllık 4.5 milyon euro maaş alacağını öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon devre arası gelmeden Fenerbahçe'den ayrılan 54 yaşındaki teknik adam daha sonra bir başka Brezilya takımı Corinthians'ta görev almıştı.

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