Flamengo, Beşiktaş'ın eski hocasıyla görüşüyor

Jorge Jesus'un Flamengo'dan ayrılmasının ardından Brezilya ekibi bir başka Portekizli hocanın peşine düştü. Yöneticiler bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Carlos Carvalhal'le görüşmek için Portekiz'e gittiler.



Rio Ave'de bu sezon iyi bir yıl geçiren Carvalhal ligin bitimine 1 maç kala 6. sırada ve Avrupa Ligi potasından sadece 1 puan uzaklıkta... Takımın topladığı 52 puan da kulübün rekoru oldu.



Carvalhal 2011/2012 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış ve seneyi 55 puanla 4. sırada tamamlamıştı.



