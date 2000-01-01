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Fizdale: "Umarım Kyrie, kısa zamanda geri dönebilir!"

Eski NBA koçu David Fizdale, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in yakında oynamaya geri dönmesini umduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA koçu David Fizdale, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in yakında oynamaya geri dönmesini umduğunu söyledi.

Sakatlıklarla ve sağlık protokolleriyle sezonda şimdiye dek sıkıntı çeken Nets, Doğu'da 5-6 derecesiyle onuncu sırada yer alıyor.

ESPN'de yaptığı bir röportajda Fizdale, ESPN'den Nets'in 5-6'lık siciline ilişkin endişelerine yönelik, şu açıklamaları yaptı:

"Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama çok endişem var. Endişelerim hep olmuştur ama sağlık her zaman bir numaradadır. Dinwiddie sadece üç maç oynadı ve şimdi sezon dışı. KD ve Kyrie, yedişer maç oynadılar. Ve bu sağlık konusu, onlarla ilgili her zaman en büyük endişelerimdendi.

(Miami'de) 'Büyük üçlüyü' bir araya getirdiğimiz zaman, sezona 9-8 ile başladığımızı hatırlıyorum. Çözülmemiş birçok şey vardı. Ama yine de inanılmazdı, çünkü ondan sonra 23 maçın 22'sini kazanmıştık. Ve bence bu takımda da bunu yapacak yetenek var."

Fizdale, tüm takımı tekrar formda ve rekabete hazır olarak görmek istediğinden de söz etti:

"Kyrie için en iyisini ve en hızlı şekilde sahaya dönmesini umuyorum, çünkü hepimiz bu takımın hep birlikte oynamasını izlemek istiyoruz. Ve ne yapabileceklerini göstererek, ligde heyecan uyandırıyorlar."


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