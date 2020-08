Fizdale: "Thibs harika bir koç, Knicks kolay bir yer değil..."

Eski NBA koçu David Fizdale, New York Knicks'in Tom Thibodeau'yu işe alması hakkında konuştu.



Thibodeau, kendisinden önce bu işi yapanlar için genelde sorunlu giden bir rol olan Knicks başantrenörlüğünü üstlenerek, bu zorluklara meydan okumaya hazırlanıyor.



Bu pozisyonu elinde tutan son adamlardan biri olan Fizdale, Thibodeau'nun ekibi yönetmek için doğru adam olduğunu düşünüyor:



"Bence Thibs harika bir hamle ve harika bir koç. Kendisi, adamlarından sıkı çalışma ve dayanıklılık ister. Ona karşı koçluk yapmak, oldukça zorluydu."



Fizdale, Thibodeau için "şimdiki en büyük adımın" "başarılı olması gereken oyuncuları elde etmek" olacağını da sözlerine ekledi.



Thibodeau, 1996-2003 yılları arasında New York'ta bir asistan koçtu, ancak Fizdale hala Mike Woodson'un varlığının Thibs'e fayda sağlayacağına inanıyor.



"Biliyorsunuz, çalışmak için kolay bir yer değil, koçluk yapmak için kolay bir yer değil. Takımın etrafında dönen pek çok farklı şey var ve bu da New York Knicks olmanın getirdiği şey."



Knicks, 2019-20 sezonunu 21-45 derecesiyle tamamlamıştı.