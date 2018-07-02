Fizdale, Porzee'yi 3 numara oynatmayı düşünüyor!

New York Knicks koçu David Fizdale, yıldız oyuncusu Kristaps Porzingis'in bir "pozisyonu olmadığını" ve kendisini "kısa forvet" oynatma fikrine açık olduğunu söyledi.
Fizdale, konuya şöyle açıklık getirdi: "Mesela Anthony Davis'i düşünün. Onu ne derseniz o olabiliyor. Kendisi herkesten hızlı koşabilen dinamik bir adam fakat önüne kısa birini de koyamazsınız. Çok uzun birini de koyarsanız onu çemberden uzaklaştırabilir. Savunma tarafında, savunma yapamayacağı kimse yok." "Aramızda konuşurken söyledim, 'Seni oynatabileceğim bir pozisyon yok. Bu sorun olur mu?, 'Hiç olmaz' dedi. 'Bir kutuya hapsedilmeyi sevmem.' dedi." "Onu asla başarısız olacağı bir pozisyona sokmam. Kendisini canavarların ortasına atıp ölene kadar dayak yiyeceği bir pozisyona atmam onu. Zaten ligde artık öyle çok adam yok. Onu dört numaraya, beş numaraya, hatta azıcık üç numaraya bile çekebileceğim esnekliği sağlıyor bana."
Fizdale, çaylak oyuncu Kevin Knox'ı iki numaraya, Porzingis'i üç numaraya, 2.16'lık Luke Kornett'i dört numaraya ve aynı boydaki Mitchell Robinson'ı da pivota yerleştirebileceği bir kadro olduğunu düşündüğünü bile söyledi ve şunları da ekledi: "Kevin'i ikiye çekerek kulaç uzunluğundan kazanacağız ve takımların çemberde boyumuza karşı neler yapabileceğini göreceğiz. Onu herhangi bir yere kısıtlayamam."