Fizdale, Porzee'yi 3 numara oynatmayı düşünüyor!

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New York Knicks koçu David Fizdale, yıldız oyuncusu Kristaps Porzingis'in bir "pozisyonu olmadığını" ve kendisini "kısa forvet" oynatma fikrine açık olduğunu söyledi.Fizdale, konuya şöyle açıklık getirdi:Fizdale, çaylak oyuncu Kevin Knox'ı iki numaraya, Porzingis'i üç numaraya, 2.16'lık Luke Kornett'i dört numaraya ve aynı boydaki Mitchell Robinson'ı da pivota yerleştirebileceği bir kadro olduğunu düşündüğünü bile söyledi ve şunları da ekledi: