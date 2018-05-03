Fizdale, Orlando Magic ile görüşecek

Orlando Magic ekibinin, eski Memphis Grizzlies koçu David Fizdale ile görüşme ayarladığı belirtildi.



Magic, takımın başında iki sezon görev yapan fakat playoff göremeyen eski koçu Frank Vogel'ın geçtiğimiz ay işine son vermişti. Fizdale ise 2016-17 sezonunda Grizzlies'i playofflara çıkarmış, fakat geride bıraktığımız sezona 7-12'lik bir seriyle başlayınca onunla da yollar ayrılmıştı.



Fizdale'in görüştüğü veya görüşeceği takımlar arasında Knicks, Suns, Hornets, Bucks ve Hawks'ın da bulunduğu iddia edildi. Fizdale dışında, Orlando'nun adı Jerry Stackhouse, David Vanterpool ve Ime Udoka ile adı geçmişti.



