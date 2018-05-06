Fizdale, Marc Gasol'a: "Sen Popovich'i istedin, ben LeBron'u"

Mempis Grizzlies'in eski koçu ve şimdiki New York Knicks koçu David Fizdale'in, Grizzlies pivotu Marc Gasol'le "anlaşamadığı" iddialarını destekleyebilecek bir hikaye ortaya çıktı.



Grizzlies ile ilk sezonundayken, kaybedilen bir maç sonrası Fizdale'in soyunma odasına giderek her oyuncuya bir şampiyonluk kazanabileceklerine inanıp inanmadıklarını sorduğu, genel olarak yoksa bu oyuncuların Grizzlies'e ait olmadıklarını söylediği iddia edildi.



Fizdale ile Gasol arasında bu sorudan sonra şu şekilde bir diyalogun olduğu söylendi:



Gasol: "Hayır. Doğru liderimiz yok."



Fizdale: "Anladım, sen Gregg Popovich'i istiyorsun, ama ben de LeBron James'i istiyorum."



Fizdale ve Gasol arasındaki ilişki, takımı yıpratmaya devam etmişti. Fizdale, Gasol'un hem NBA hem de denizaşırı ülkelerdeki başarılarını göz ardı etmiş ve aynı zamanda Zach Randolph ve Tony Allen'ın dışlanmasına neden olarak Gasol'u yabancılaştırdığı söylenmişti.



Bir kaynağın iddiasına göre, Fizdale'in düşünce şekli şöyleydi:



"Marc'ın belirli bir şekilde oynayacağını kafasında kurmuştu. Onun kim olduğu, hücum tarzının nasıl olduğunu umursamıyordu. Düşünce şekli, 'Artık yeni bir dönemdeyiz. O memphis olayı sona erdi. 'Grit n Grind' bitti. 'Bunu Miami yoluyla yapacağız' demişti. Oyuncular buna saygı duymadı. Miami hakkında konuşacaksanız, Memphis hakkında da konuşabilmeliydik."



Fizdale, geride bıraktığımız sezonun ilk dönemlerinde 7 maç üst üste kaybettiğinde görevden alınmıştı.



