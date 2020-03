Eski New York Knicks koçu David Fizdale, Knicks'in Kevin Durant, Kyrie Irving ve/veya Zion Williamson'ı alacağını düşünme rehavetine asla kapılmadığını itiraf etti.



Knicks'in önceki yaz Durant ve Irving'i kadrosuna katmak için maaş boşluğu bulunuyordu ve iki süperstarın adı, sık bir şekilde takımla geçiyordu. Bununla birlikte, ne Irving ne de Durant, Brooklyn Nets'e gittikleri için New York ile bir toplantı bile yapmadılar.



Williamson, ise 2018-19 sezonunda NBA'de en kötü dereceye sahip olan Knicks'e karşı lotarya çekilişini kazanan New Orleans Pelicans tarafından seçildi.



Fizdale, açıklamasında şunları söyledi:



"Umutlarımı hiç yükseltmedim. Zaten adım adım düşünüyordum. Hiçbir adımı atlamak istemedim. Yani hiçbir zaman 'Kevin Durant ve Kyrie Irving'i alıyoruz.' demedim. O noktaya gelmeme asla izin vermedim. Asla 'Zion'ı alıyoruz' diye düşünmeme izin vermedim. Her zaman, en kötüsü ne olursa takımı nasıl ileri taşırız' diye düşündüm."



"Ve böylece o adamların gelmeyecekleri haberi aldığımızda, zaten önüme bakmaya başlamıştım. Her zaman dikkatli kalmaya ve bir yerde tutmaya ve 'Tamam, eğer bizi gelecek yıl veya iki yıl sonra daha yüksek bir seviyeye taşıyabilecek olan adamları alamazsak, bir sonraki adam gelmeye hazır mı?' düşüncesinin iki adım önde olmaya çalıştım."



Knicks, Fizdale'i bu sezonun 22. maçında görevden almıştı. Eski Miami Heat asistanı ve Memphis Grizzlies antrenörü, New York'la olan döneminde 21-83 derecesi tutturmuştu.