Fizdale: "Farklı bir Knicks kültürü inşa edeceğiz"

New York Knicks koçu David Fizdale, New York Knicks'te neleri yoluna koyabileceğinden bahsetti.



"Yetenekli çocukların etrafına, doğru serbest oyuncuları yerleştireceklerini" söyleyen Fizdale, şu açıklamada bulundu:



"Sürece sadık kalıyoruz. Aşırı hevesli bir şekilde bir anda işleri yoluna koymaya çalışmayacağız. Gelişimimizle sabırlı olup, sıfırdan kültürümüzü inşa edeceğiz. Doğru bir şekilde ilerleyip, hiçbir adımı atlamayacağız ve Knicks adına yakışır bir şekilde birbirimize iyi davranacağız. Knicks adını gururla taşımayı sağlayacağız."



"İnsanlar zaman içinde farklı bir New York Knicks görecekler. İşe alımlarımız iyi yolda gidecek. Bu yetenekli çocukların etrafına, doğru serbest oyuncuları yerleştireceğiz."



Fizdale, takımın yıldızı Kristaps Porzingis ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve kendisini Letonya'da ziyaret edeceğini de ekledi:



"Evet, konuştuk. Sürekli WhatsApp'tan konuşup birbirimizi yokluyoruz. Eşim ve ben iki hafta içinde yanına uçarak kendisiyle ve ailesiyle vakit geçireceğiz."





