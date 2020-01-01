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Fizdale: "CP3'nin Knicks'e gitmesi, kendisi için pek faydalı olmaz"

Eski New York Knicks başantrenörü David Fizdale, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un Knicks'e katılmaması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski New York Knicks başantrenörü David Fizdale, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un Knicks'e katılmaması gerektiğini söyledi.

Fizdale, ESPN'in The Jump programında, Knicks'in Paul ile sözleşme imzalamasının harika olabileceğini, ancak Paul'un böyle bir hamleden fayda göremeyeceğini belirtti:

"Knicks'in birçok farklı şeye açık olması gerektiğini düşünüyorum. Onlar için çok uygun bir oyuncu olur muydu? Kesinlikle. Bence o çocuklara uyum sağlardı, Mitchell Robinson potaya devrilirdi, daha çok alan ve şut imkanı kazanırlardı. Kesinlikle uyardı. Büyük sahnede olurdu. KOVID-19 kapmazdı. Ama kariyerinde bulunduğu noktaya bakınca, yapmaya çalıştığı şey bazında uygun olduğunu düşünmüyorum."

CP3'nin adı, bu ölü sezonda birçok kez Los Angeles Lakers veya Knicks'le geçmişti.


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