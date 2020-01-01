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Fizdale: "Barrett, Knicks için biçilmiş kaftan"

New York Knicks'in, RJ Barrett'ı tamamlamak için backcourt'a bir şutör eklemek istediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, RJ Barrett'ı tamamlamak için backcourt'a bir şutör eklemek istediği bildirildi.

Eski Knicks koçu David Fizdale, ESPN Radyo'da konuktu ve Knicks'in Barrett ve Mitchell Robinson'a yardım etmek için daha fazla şutör eklemesi gerektiğini söyledi:

"Elfrid (Payton), Frank (Ntilikina) ve Dennis Smith Jr.'ı seviyorum - ama hepsinin ortak bir durumları var, ikili oyundan çıktıktan sonra iyi istikrarlı üçlükçüler değiller. Mitchell gibi süper bir yeteneğe sahipsiniz, ve sanırım Mitchell önümüzdeki on yıl içinde en iyi pivotlardan biri olabilir. İkili oyunlara karşı mücadele verecekseniz, perdeden çıkan bir adamınız olmalı. Her zaman söylediğim gibi, oyuncu gelişiminin kilit noktası, alan açmak. Oyuncuların sahada daha iyi göründüğünü, alana yayıldıklarını görmek istiyorsunuz."

Fizdale, Barrett'in kişiliğinin New York'ta başarılı olmak için uygun olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bence RJ Barrett, New York'ta oynayabilecek oyuncu türünü somutlaştırıyor. Çalışkan, sert, yetenekli, sarsılmaz, basınla ve tüm ışıklarla ve bunun gibi şeylerle nasıl başa çıkılacağını biliyor."


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