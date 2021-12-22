FİYATI DÜŞEN ARABALAR 2021 ARALIK (Dolar düşüşünün araba fiyatlarına etkisi)

Türkiye'de doların düşmesi araba fiyatlarını etkiler mi sorusu çok fazla kez sorulmaya devam ediyor. Araba fiyatlarında özellikle ikinci el araba fiyatları konusunda fiyat değişiklikleri son aylarda sıkça oluyor. Bu nedenle araba alacaklar doların düşmesi araba fiyatlarını etkiler mi araştırması yapıyor.Doların düşmesi sonrasında gözler araba piyasasına çevrilmiş durumda. Araba almak isteyenler için doların yükselmesi veya değer kaybetmesi büyük önem taşıyor. Sıfır araba satışlarında doların etkisi kadar ikinci el fiyatlarında da doların düşmesinin araba fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.Araçları stoklayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşarken dün itibarıyla fiyatlar inmeye başladı. Araç fiyatlarında ilk etapta yüzde 10'luk bir düşüş görüldü.Düşüşün dolar kurunun durumuna göre yüzde 30'a kadar çıkabileceği ifade ediliyor.Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Beklentiler kur yukarı gidecek şeklindeyken şimdi tam tersine döndü. Bu muhakkak fiyatlara yansıyacaktır" dedi. Arpa, buğday, mısır, çeltik, nohut gibi ürünlerde üretim maliyetlerinin de düşeceğini anlatan Reis, "Mercimek ve buğdayın ekim zamanı. Şimdi girdi maliyeti döviz kuruna bağlı düşüyor. Önümüzdeki nisan-mayıs gibi nohut ve çeltiğin de girdi maliyeti düşecek. Kurdaki gerilemeyle yüzde 20 gibi bir fiyat gerilmesi olur" dedi.ARABA FİYATLARIHYUNDAI FİYAT LİSTESİKIA FİYAT LİSTESİNISSAN FİYAT LİSTESİOPEL FİYAT LİSTESİSEAT FİYAT LİSTESİSUZUKI FİYAT LİSTESİTOYOTA FİYAT LİSTESİYeni Corolla 1.5 VisionVOLKSWAGEN FİYAT LİSTESİHONDA FİYAT LİSTESİDolardaki düşüş sonrasında araba fiyatlarında düşüş gözlendiği bildiriliyor. Araba satışlarında dolar kurunun önemi bir kez daha ortaya çıkmış durumda ve otomobil fiyatları da dolar kuruyla doğru orantılı olarak seyrediyor. Piyasanın uzmanları dolar kurunun bugünkü şekilde bir süre daha devam etmesi halinde araba fiyatlarındaki indirimin yüzde 30'lara çıkabileceğini söylüyor.