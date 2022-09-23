FIVB ve CEV Kongreleri'nde TVF'ye övgü

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye ile voleybolun gelişimi adına iş birliği içinde olduklarını ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile çalışmaktan memnun olduklarını belirtti.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) 43. Genel Kurulu, Hollanda'nın Arnhem kentinde düzenlendi.



Genel kurulda konuşmacı olarak yer alan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı sunumunda başarı hikayelerini anlattı. Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun başarı yolculuğunda yönetim olarak oluşturdukları projeler, aldıkları kararlar ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.



Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic ise kurulda yaptığı konuşmada Türkiye'den övgüyle bahsetti. Voleybol devi olarak görülen Türkiye'nin diğer küçük bütçeli ülkelere ilham verdiğini belirten Boricic, "Türkiye Voleybol Federasyonu ile gurur duyuyoruz. Diğer ülke federasyonlarının da aynı yolu izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. TVF Başkanı Üstündağ'ı da bu başarıdan dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan 38. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kongresi de bugün başladı.



FIVB Başkanı Ary Graça ve 222 üye ülke temsilcisinin katılımıyla başlayan kongrede, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası organizasyonlardan görüntülere yer verilerek voleybolun gelişimine dikkat çekildi.





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