Haber Tarihi: 08 Mart 2024 14:38 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 14:38

Fitre ne kadar? 2024 Fitre ne zaman verilir? 2024-Diyanet

2024 Ramazan fitresinin ne kadar ve ne zaman verilir sorusu, Ramazan ayına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Genellikle temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynağa sahip olmayan fakir ve muhtaç kişilere verilen fitre için miktar her yıl Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Peki, fitre ne kadar? 2024 fitre ne zaman verilir? Bu sene fitre bedeli miktarı nedir? Ramazan'dan önce fitre verilir mi? İşte detaylar...

Fitre ne kadar? 2024 Fitre ne zaman verilir? 2024-Diyanet
Abone Ol
2024 fitre bedelinin ne kadar olduğu, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fitre, kutsal Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla verilir. Peki, 2024 fitre ne kadar oldu, ne zaman verilir?

2024 FİTRE NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Buna göre; Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 2024 fitre bedeli 130 lira oldu.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.

Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

FİTRE NEDİR?

Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir.

Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.

GEÇTİMİZ YILLARDA FİTRE NE KADARDI?

2011 yılında: 7.5 TL
2012 yılında: 8,5 TL
2013 yılında: 9.5 TL
2014 yılında: 10 TL
2015 yılında: 11.5 TL
2016 yılında: 15 TL
2017 yılında: 16 TL
2018 yılında: 19 TL
2019 yılında: 23 TL
2020 yılında: 27 TL
2021 yılında: 28 TL
2022 yılında: 40 TL
2023 yılında: 70 TL

KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Karşıyaka'ya zorlu rakip Elazığspor Spor Toto 3. Lig Karşıyaka'ya zorlu rakip Elazığspor
Göztepe'de Dennis formayı bırakmıyor Göztepe Göztepe'de Dennis formayı bırakmıyor
Fitre ne kadar? 2024 Fitre ne zaman verilir? 2024-Diyanet Gündem Fitre ne kadar? 2024 Fitre ne zaman verilir? 2024-Diyanet
Sivasspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek Sivasspor Sivasspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek
Hakem Melek Dakan'a Avrupa'da zorlu görev Futbol Hakem Melek Dakan'a Avrupa'da zorlu görev
Türkiye, UEFA'da 'ilk 10' hedefini büyük oranda garantiledi Şampiyonlar Ligi Türkiye, UEFA'da "ilk 10" hedefini büyük oranda garantiledi
Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında
Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlıyor RAMS Başakşehir Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlıyor
Osman Şenher: 'Okan Buruk varsa sorun yok' Galatasaray Osman Şenher: "Okan Buruk varsa sorun yok"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Arda Güler'den Fenerbahçeli oyunculara yorum!
2
Galatasaray - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler
3
Fenerbahçe 18 günde 6 maça çıkacak
4
Fenerbahçe, Eda Erdem'in heykelini açtı!
5
Alexander Blessin: "Fenerbahçe bizden iyiydi"
6
Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi dev prim
7
Belçika'da muhteşem zafer; Fenerbahçe şov yaptı!

SON HABERLER

yukarı ok