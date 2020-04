Fisher: "Sanki Kobe'yi istediğimde arayabilirmişim gibi geliyor..."

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Derek Fisher, Kobe Bryant'ın vefatı ve Hall of Fame'e seçilmesi hakkında konuştu.



Fisher, Batı Konferansı ekibinin beş NBA şampiyonluğunun yolculuğunda, birçok playoff maçında ve kritik anlarda, yakın zamanda vefat eden süperstar Kobe ile beraberdi.



Kobe ile ilgili, Fisher şunları söyledi.



"İnişli çıkışlı bir dönemdi. Daha iyi olmak adına çalışmaya devam etmek için ilham aldığım, motive ve enerjik hissettiğim günler ve anlar oldu."



"SANKİ İSTEDİĞİMDE HALA ARAYABİLİRMİŞİM GİBİ.."



Fisher ayrıca Ocak ayının sonlarında helikopter kazasında yedi kişiyle birlikte vefat eden, Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna için bir fırsat sağlama konusunda Bryant'ın kadın atletizmine ve kadın basketboluna olan bağlılığını da belirtti:



"Sıkıntılı olan başka günler de oldu. Eski maçlarımızı gösteriyorlar, her baktığınızda Kobe ile ilgili bir şeyler oluyor. Bu durum, bazen burada olmadığı gerçeğini kabul etmeyi zorlaştırıyor, sanki istediğim zaman onu hala arayabilirmişim gibi hissediyorum."



"Onun, hepimizin yolumuza devam etmesini ve içimizdeki sertliğimi kanalize etmemizi ve olduğumuz kişi olmamızı sürdürmemizi, kendimizin en iyi versiyonu olmaya çalışmamızı istediğini tahmin edebiliyorum."



NBA emeklisi 45 yaşındaki Fisher, bir dönem New York Knicks'in başantrenörlüğünü yapmıştı ve şu anda WNBA takımı Los Angeles Sparks'ın koçluğunu yapıyor.