Fisher: "Arka arkaya şampiyonluk kazanmak, zor"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Derek Fisher, NBA'de arka arkaya şampiyonluk kazanma durumunun "sık sık gerçekleşmemesinin" nedeninden bahsetti.



Los Angeles'ta oynadığı dönemde beş NBA şampiyonluğu kazanan Fisher, ligde arka arkaya şampiyonluk kazanmanın zorluğu hakkında konuştu:



"Zor. Zihinsel ve fiziksel olarak yorucu. LeBron'un bulunduğu takımlarda neler yapabildiğini ve ardı ardına yıllarda şampiyonluk kazanma şansı yakaladığını, ayrıca Warriors'ın son beş sezonda neler başardığını düşündüğünüzde."



"Ekibinizde kimin olduğu umurumda değil; bu kolay bir başarı değil. İçine giren iş miktarı ve vücudunuzun aldığı fiziksel darbe yüzünden. Günlük ve haftalık olarak deneyimlediğiniz zihinsel ve duygusal tüketim de var. Bu yüzden sık sık gerçekleşmiyor."



"BİLEREK OLUYOR DEĞİL, AMA FARKLI..."



Fisher, egoların şampiyonluk isteği yolunda engel olabileceğine ve özellikle arka arkaya şampiyonluk kazanmak söz konusu olduğunda, hepsini bir araya getirmek için nasıl fedakarlığa ihtiyaç olduğuna değindi:



"Egoları ve fedakarlığı dengelemek zor, eğer şampiyonluğu kazanmak için o yıl bir araya gelecek kadar şanslıysanız, herkesin bu fedakarlıkları tekrar yapmasını sağlayabilirsiniz, çünkü bu zor bir şey, herkes daha fazlasını ister. Daha fazla dakika. Daha fazla şut. Daha fazla fırsat. İyi bir kontrat almak için oynamak isteyen serbest oyuncu olacak çocuklar oluyor. Belki de iyi para kazanan ve serbest oyuncu olarak gelmiş bir adam da olabilir. Kasıtlı olarak geri adım atıyor değil aslında, ama bu parayı kazanmak için çalıştığı önceki yıla göre biraz farklı bir durum oluyor."



"Yani tüm bunları hesaba kattığınızda, bunu yapmak gerçekten zor. Birçok insan her yıl başarılı olan ekiplerden nefret etmeyi sever. Ben, takımların bunları başarmaya çalışmasını izlemekten keyif alıyorum."



