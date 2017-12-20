Fırtına'nın çocukları örnek oluyor

Bordo-mavili takımda Bursaspor maçının yıldızı Yusuf Yazıcı ile son dönemin parlayan oyuncusu Abdülkadir Ömür, en çok konuşulan isimler oldu. Yıllarca transfer dönemlerinde yıldızlarla anılan ancak bekleneni bulamayan Trabzonspor'da geçmişteki geleneğin geri geldiği düşünülüyor.Trabzonspor alt yapısından çıkan ve Trabzonlu olan iki yetenek; Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür, camiayı hem mutlu ediyor hem de umutlandırıyor. Bu sezon 16 maçın tamamında yer alan 20 yaşındaki Yusuf'un taktik dizilişte saha içi liderliği üstlenmesi öne çıkıyor. Jose Sosa gibi bir yıldızın varlığına rağmen pes etmeyen genç oyuncunun, Galatasaray ve Bursaspor maçında attığı goller bunun ispatı olduğu gösteriliyor.Sezon ortasında formayı kapan 18 yaşındaki Abdülkadir de Castillo, Bondonga ve Volkan Şen gibi isimlerin arasından sıyrılarak kanatları teslim aldı. Taraftarların çok sevdiği bu ikilinin alt yapı için de çok güzel örnek olması sevindiriyor. Alt yapıda yer alan gençlerin önünde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in rol model olması bekleniyor.Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Volkan Şen'in takımdan ayrılmanın planlarını yaptığı iddia edildi. Bordo-mavili takımda lig ve kupada toplamda 4 maçta 135 dakika süre alıp 2 gollük performans sergileyen 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun daha fazla forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği kaydedildi. Ligde 60, kupada 75 dakika şans bulan Şen'in Karadeniz ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.