Fırtına'da Vitor Hugo yerine Hosseini

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, cezası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyecek olan Vitor Hugo'nun yerine Majid Hosseini'yi düşünüyor.



Burnu kırık olmasına rağmen Alanyaspor karısında fedakârlık yaparak maskeyle oynayan Vitor Hugo, sınırda çıktığı mücadelede kart görünce cezalı duruma düşmüştü. Erzurumspor karısında görev yapamayacak olan Brezilyalı savunmacının boşluğunu doldurabilecek 3 aday bulunuyor: Hosseini, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz...



Abdullah Avcı'nın bu rekabetteki ilk tercihinin ise Hosseini olduğu ancak hafta içindeki idmanlarda kararının netlik kazanacağı da gelen haberler arasında.



