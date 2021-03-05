Fırtına'da üst üste 5. deplasman zaferi

Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa'yı devirdi ve üst üste 5. deplasman galibiyetini elde etti. Gençlerbirliği, Beşiktaş, Yeni Malatya ve Başakşehir'in ardından Kasımpaşa deplasmanında da zafere ulaşan Trabzonspor, 2010-2011'den sonra ilk kez dış sahada böyle bir seri yakaladı, 5'te 5 yaptı. Bordo-Mavililer, şu an ligde devam eden en uzun deplasman serisinin de sahibi konumunda. Tam 11 maçtır evinden uzakta kaybetmeyen Fırtına, bu periyotta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı yönetiminde dışarıda hiç kaybetmeyen Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk ve son deplasman yenilgisini ise 6. haftada Eddie Newton yönetiminde çıktığı Fenerbahçe maçında almıştı.



Alanya öncesi fire yok



Trabzonspor için dün kazanmak kadar sınırdaki yıldızları kaybetmemek de oldukça önemliydi. Öyle ki Vitor Hugo, Edgar ve Abdulkadir Parmak, maça ceza sınırında çıkmıştı. Ancak 3 oyuncu da mücadeleyi kart görmeden tamamladı, hata yapmadı. Pazartesi günü ligin dişli takımı Alanyaspor'u konuk edecek Bordo-Mavililer'de fire verilmezken, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet'in ise bu maça yetişmesi beklenmiyor. Abdülkadir Ömür ve Trondsen'in de uzun süreli sakatlıkları devam ediyor.



