Fırtına'da Serkan Asan forma istedi

Pazar günkü derbi öncesi en büyük belirsizlik sağ bekte yaşanıyor. Pereira'nın cezasında formaya 3 aday var: Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Kamil Ahmet.

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Fırtına'da Serkan Asan forma istedi
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03 Temmuz 2020 11:10
Trabzonspor'da pazar günkü derbi öncesi en büyük belirsizlik sağ bekte yaşanıyor.

Pereira'nın cezasında formaya 3 aday var: Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Kamil Ahmet. Hüseyin'in gerçek mevkisi stoper.

Kamil Ahmet ise sakatlıktan yeni çıktı. Serkan'ın en büyük handikabı, tecrübesizliği... Ancak 21 yaşındaki sağ bek, Galatasaray karşısında görev almak için çok istekli.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kimi oynatacağına henüz karar vermedi.



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