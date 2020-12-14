Pereira'nın cezasında geçtiğimiz hafta Sivasspor önünde görev yapan Serkan Asan, Kayseri deplasmanında ise yedeğe çekilmişti. Serkan'ın formayı bırakmaması bekleniyor. Ancak Pereira'nın ilk yarıdaki kötü ve agresif görüntüsü sonrası ikinci devrede şans bulan Serkan, bu fırsatı iyi değerlendirdi. Pereira'ya göre çok daha hazır gözüken 21 yaşındaki sağ bek, hocasından alkış aldı. Serkan Asan, maçın ikinci yarısında da çok kritik bir pozisyonda yaptığı müdahale ile golü önledi.





