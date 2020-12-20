Fırtına'da Marlon'a tam not

Trabzonspor'da Süper Lig'de 10. maçına çıkan Marlon, Rizespor'u mağlup ettikleri maçta sahanın beğenilen isimlerindendi.

, Fotoğraf; AA
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Fırtına'da Marlon'a tam not
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20 Aralık 2020 12:21
Karadeniz temsilcisiyle Süper Lig'de 10. sınavına çıkan Marlon, dün sahanın iyilerindendi. Sol bekte görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, başarılı futbolunun yanı sıra Djaniny'nin golünde de asisti yapan isimdi. Trabzonspor'da ilk asistini yapan Brezilyalı futbolcu, savunmaya katkısının yanı sıra yaptığı bindirmelerle de hücuma büyük güç kattı.




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