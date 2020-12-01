Trabzonspor'da Filip Novak ayrıldıktan sonra kadroya katılan Marlon ilk haftalarda beklenilen performansı sağlayamamıştı. Ancak Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte işler değişti.



Saha içinde çok daha güvenli görünen 23 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü karşılaşmasında 55 defa topla buluştu. Yüzde 81 pas isabetiyle oynadı. İki kez ikili mücadele kazanan Marlon, iki de top kapmayı başardı. 3 puanı getiren Lewis Baker'dan sonra en fazla puanı toplayan Brezilyalı sol bekin artan formu teknik direktör Avcı'yı da etkiledi..



