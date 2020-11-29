Fırtına'da Lewis Baker Ada'yı da salladı

Lewis Baker'a bir övgü de eski takımı Leeds United forveti Bamford'dan geldi.

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Fırtına'da Lewis Baker Ada'yı da salladı
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29 Kasım 2020 12:35
Ankaragücü maçında attığı süper frikik golüyle Trabzonsporlu taraftarları mest eden Lewis Baker adını İngiltere'de de hatırlattı. Sosyal medyada da oldukça konuşulan Baker'a bir övgü de eski takımı Leeds United forveti Bamford'dan geldi.

Baker'ı attığı harika golden dolayı alkışlayan Bamford, 2018-19'da yarım sezon formasını giydiği Leeds United takımının Baker'dan faydalanamadığını vurguladı.



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