Fırtına'da Hosseini göreve hazır

Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun sarı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyeceği Erzurumspor maçında savunmada Edgar ile birlikte görev alması beklenen Hosseini, sahaya çıkmayı iple çekiyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fırtına'da Hosseini göreve hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2021 13:56
Seyed Majid Hosseini
Seyed Majid Hosseini
Trabzonspor
Fırtına'da Hugo'nun sarı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyeceği Erzurumspor maçında savunmada Edgar ile birlikte görev alması beklenen Hosseini, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.

İranlı stoper, ligin kalan bölümünde daha fazla süre almak için ayağına gelen bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Bu sezon ligde forma giydiği 10 maçın sadece üçünde 11'de yer alan Hosseini, kendisini hazır tuttuğunu söylerken, "Ben göreve her zaman hazırım. Şans bulduğumda elinden gelenin en iyisini yaparım" diyor..



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.