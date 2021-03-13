Fırtına'da Hosseini göreve hazır

Fırtına'da Hugo'nun sarı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyeceği Erzurumspor maçında savunmada Edgar ile birlikte görev alması beklenen Hosseini, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.



İranlı stoper, ligin kalan bölümünde daha fazla süre almak için ayağına gelen bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Bu sezon ligde forma giydiği 10 maçın sadece üçünde 11'de yer alan Hosseini, kendisini hazır tuttuğunu söylerken, "Ben göreve her zaman hazırım. Şans bulduğumda elinden gelenin en iyisini yaparım" diyor..



