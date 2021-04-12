Fırtına'da gözler Ekuban ve Nwakaeme'nin üzerinde

Trabzonspor'un sıkıntılı olan hücum hattı Ekuban ve Nwakaeme'nin yokluğunda iyice sekteye uğradı. Hatayspor maçına yetişmeleri için yoğun tedavi programı uygulanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fırtına'da gözler Ekuban ve Nwakaeme'nin üzerinde
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12 Nisan 2021 10:59
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın takımı devralmasıyla birlikte savunmada işler rayına otururken hücumdaki sorunlar bir türlü aşılamamıştı. Son olarak Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme'nin aynı anda sakatlanması planları daha da bozmuştu.

İkili Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyememişti. Bu da bordo-mavili ekibin hücumunu olumsuz etkilemişti. Yerlerine oynayan Yunus Mallı, Yunus Sarı gibi isimler de çare olamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hatayspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ekuban ve Nwakaeme'den gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Sağlık ekibinden düzenli bilgiler alıyor. Usta çalıştırıcı Ekuban ve Nwakaeme'nin Hatayspor mücadelesine yetiştirilmesini istiyor.

İHTİMALLERİ YÜKSEK

Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme'nin tedavi süreçlerinin olumlu seyrettiği öğrenildi. Sağlık heyeti yoğun uğraş verirken hücumun iki önemli yıldızının da Hatayspor'a karşı yüksek ihtimalle sahada olabilecekleri kaydedildi. Durumları yarın netlik kazanacak.  

 
 



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