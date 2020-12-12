Trabzonspor'da, Kayserispor ile oynanacak maçta tüm gözler yine Caleb Ekuban'ın üzerinde olacak... Abdullah Avcı yönetiminde çıkılan 3 lig maçında 2 gol atan ve performansıyla fark yaratan Ganalı yıldız oldukça formda.



Fırtına'nın hocasının serbest rolde oynatacağı Ekuban, yine fileleri havalandırmak ve skor katkısı sağlamak istiyor. B.B. Erzurumspor ve Sivasspor karşılaşmalarında fileleri havalandıran başarılı futbolcu, daha önce Kayserispor'a karşı 4 kez forma giymiş ve 1 gol atmıştı.





