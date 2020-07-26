Fırtına'da forvete yerli aday: Serdar Dursun

Trabzonspor'da yerli forvet arayışında Almanya'da oynayan Serdar Dursun ismi öne çıkıyor.

Haber; Akşam
Fırtına'da forvete yerli aday: Serdar Dursun
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26 Temmuz 2020 11:53
Almanya'da müthiş bir sezon geçiren ve 19 gol, 7 asistlik performansıyla A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in radarına giren Serdar Dursun, Trabzonspor'un gündemindeki tek yerli forvet oldu.

Sörloth ve Ekuban'ın yanına kaliteli bir Türk pasaportlu oyuncu almak isteyen Bordo- Mavililer, 28 yaşındaki Serdar ile dirsek temasını kesmiyor.

Bundesliga 2 ekibi Darmstadt ile 1 yıl sözleşmesi kalan 1.90 boyundaki yıldız forvet için istenen bonservis bedeli 600-700 bin Euro civarında. Serdar'ın önceliği Almanya'da kalmak olsa da büyük takımlardan gelebilecek bir teklif oyuncunun rotasını Türkiye'ye çevirmesine neden olabilir.



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