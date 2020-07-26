Fırtına'da forvete yerli aday: Serdar Dursun

Almanya'da müthiş bir sezon geçiren ve 19 gol, 7 asistlik performansıyla A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in radarına giren Serdar Dursun, Trabzonspor'un gündemindeki tek yerli forvet oldu.
Sörloth ve Ekuban'ın yanına kaliteli bir Türk pasaportlu oyuncu almak isteyen Bordo- Mavililer, 28 yaşındaki Serdar ile dirsek temasını kesmiyor.
Bundesliga 2 ekibi Darmstadt ile 1 yıl sözleşmesi kalan 1.90 boyundaki yıldız forvet için istenen bonservis bedeli 600-700 bin Euro civarında. Serdar'ın önceliği Almanya'da kalmak olsa da büyük takımlardan gelebilecek bir teklif oyuncunun rotasını Türkiye'ye çevirmesine neden olabilir.
Sörloth ve Ekuban'ın yanına kaliteli bir Türk pasaportlu oyuncu almak isteyen Bordo- Mavililer, 28 yaşındaki Serdar ile dirsek temasını kesmiyor.
Bundesliga 2 ekibi Darmstadt ile 1 yıl sözleşmesi kalan 1.90 boyundaki yıldız forvet için istenen bonservis bedeli 600-700 bin Euro civarında. Serdar'ın önceliği Almanya'da kalmak olsa da büyük takımlardan gelebilecek bir teklif oyuncunun rotasını Türkiye'ye çevirmesine neden olabilir.