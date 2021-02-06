Fırtına'da Djaniny uçuşa geçti

Performansı her geçen maç biraz daha artan Djaniny Semedo, gol atamamasına rağmen Denizlispor mücadelesine damga vurdu.



Hücumda çok önemli işler yapan ve Ekuban'a iki net pozisyon hazırlayan 29 yaşındaki santrforun etkili oyunu, rakamlara da yansıdı. Tam 16 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Djaniny, hücum adamı olmasına rağmen 16 kez ikili mücadele kazandı. 8 çalım ve 7 şut pası istatistiğiyle öne çıkan Djaniny, tam anlamıyla fark yarattı.







