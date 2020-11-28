Fırtına'da Afobe suskunluğunu bozamadı

Bordo-mavili kulübün Sörloth'un yerine transfer ettiği Benik Afobe, Ankaragücü karşısında da ağları havalandıramadı. Bu sezon 3 golü bulunan tecrübeli oyuncu 4 haftadır gol yollarında suskun.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fırtına'da Afobe suskunluğunu bozamadı
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28 Kasım 2020 09:37
Trabzonspor'un büyük umutlarla renklerine kattığı Benik Afobe, Ankaragücü deplasmanında fileleri sarsmayı başaramadı.

Sahada kaldığı sürede sadece tek şut atabilen Kongo asıllı İngiliz golcü, 74. dakikada yerini Djaniny Semedo'ya bıraktı.

Bu sezon 3 kez ağları sallayan Afobe'nin 4 haftadır gol yollarında suskun. 27 yaşındaki oyuncu, Sörloth'un Leipzig'e gidişinin ardından transfer edilmişti.



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