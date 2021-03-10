Fırtına'da Abdullah Avcı moral depoluyor

Alanyaspor yenilgisi Trabzonspor'da moralleri bozarken, Abdullah Avcı devreye girdi. Dünkü idmanda oyuncularıyla konuşan tecrübeli hoca, "Buralara kolay gelmedik, çok sıkıntılı periyotlardan çıktık. Yine toparlanacağız. Sakın motivasyonunuz düşmesin" dedi.

, Fotoğraf; AA
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Fırtına'da Abdullah Avcı moral depoluyor
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10 Mart 2021 16:35
Son 3 haftada 6 puan yitiren Trabzonspor zirvede büyük yara aldı. Özellikle Alanya yenilgisi keyifleri ciddi şekilde kaçırırken, teknik direktör Abdullah Avcı dünkü antrenmanda takımıyla toplantı yaptı.

Ligde uzun periyodun kendilerini beklediğini söyleyen başarılı hocanın, "Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek için galibiyet önemliydi. Skordan ziyade oynadığımız futbol bize yakışmadı. Ancak yarışta bunlar var. Önümüzde daha çok maç var. Gereken dersleri çıkartıp, hemen toparlanacağız. Buralara kolay gelmedik. Çok sıkıntılı dönemlerden geçtik. Size ilk günkü gibi inanıyorum. Sakın moral bozmayın, motivasyonunuz düşmesin" dediği öğrenildi.

İki zorlu karşılaşma...

Bordo-Mavililer, milli araya kadar ligde kritik 2 maça çıkacak. Bu hafta Erzurumspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Tr abzonspor, ardından da bir diğer kümede kalma mü cadelesi veren ekip olan Ankaragücü'nü Akyazı'da konuk edecek. Fırtına'nın öncelikli hedefi, 2'de 2 yapıp araya moralli girmek.

Kaynak: Haber61



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