Fırtına puan farkını açıyor

Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligde rakipleriyle olan puan farkını açmaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fırtına puan farkını açıyor
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10 Ocak 2022 12:28
Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasına Yeni Malatyaspor galibiyeti ile başlarken, en yakın takipçisi Konyaspor'un sahasında Sivasspor'a yenilmesiyle aradaki puan farkını 10'a yükseltti.

Üçüncü sıradaki Başakşehir'in de berabere kalmasıyla 13 olan fark 15'e çıktı. Hafta sonu Sivasspor deplasmanına gidecek olan Trabzonspor, kritik karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak hem puan farkını açmak hem de kalan haftalar öncesi şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor.

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.


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