Fırtına, Mislav Orsic'i bekliyor!

Trabzonspor'un Orsic için sunacak olduğu teklif belli oldu. Bordo-mavililer, İngiliz ekibine satın alma opisyonlu bir teklif yapacak..

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fırtına, Mislav Orsic'i bekliyor!
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17 Mayıs 2023 12:14
Trabzonspor'un Mislav Orsic planı belli oldu. Bordo Mavililer İngiliz ekibine satın alma opisyonlu bir teklif yapmayı planlıyor.

Petkovic gibi Trabzonspor'un gündeminde olan bir diğer Hırvat oyuncu da Mislav Orsic. Premier lig'de Southampton'ın küme düşmesinin ardından ülkesine dönen Orsic, bordo-mavili kulübün kendisine yaptığı teklifi değerlendirecek. İngiliz ekibi, oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Hırvat kanat, Trabzonspor'u tercih etmesi halinde, Southampton'a satın alma opsiyonlu teklif yapılacak.

30 yaşındaki futbolcu devre arası transfer döneminde Dinamo Zagreb'den 5.75 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olmuş ve sadece 1 Premier Lig maçında forma giyebilmişti.

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