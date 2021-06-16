Fırtına'da Marek Hamsik hazır şekilde geliyor

Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'ndaki performansıyla Trabzonspor'u mutlu etti. Hazır görünen dünyaca ünlü süperstar, EURO 2020 sonrasında % 100'üyle Trabzon'a gelecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fırtına'da Marek Hamsik hazır şekilde geliyor
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16 Haziran 2021 11:56
Marek Hamsík
Marek Hamsík
Napoli
Trabzonspor 'un uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna katmayı başardığı Marek Hamsik, EURO 2020'de sahne aldı.

Şampiyonaya hazır gitmek adına mart ayında Çin'den ayrıldıktan sonra transfer tahtasının açık olduğu İsveç ekibi Göteborg'a imza atan Slovak oyuncu, turnuvadaki ilk sınavında fit bir görüntü verdi.

Polonya'yı 2-1 devirdikleri mücadelede 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, Skriniar'ın zaferi getiren golünün de asistini yaptı.

'O bir savaşçı!'

Hamsik'in form durumu Bordo-Mavili camiayı da oldukça mutlu etti. Trabzonspor'a tamamen hazır bir halde gelecek olan 33 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibinin resmi hesabı da karşılaşma sonrasında bir paylaşımda bulundu. Fırtına, EURO 2020 resmi sosyal medya hesabının 'Slovakya efsanesi Marek Hamsik 127 uluslararası maça çıktı' ifadelerine yanıt vererek, 'O bir savaşçı! Tebrikler Marek Hamsik' dedi.


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