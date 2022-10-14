THY Euroleague ikinci hafta maçında AS Monaco'ya mağlup olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman maçın ardından konuştu.



Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Seyirciler için izlemesi keyifli bir maç oldu. Bizim için ise zor bir maçtı. Maçı kazanmak için uzatma bölümünden önce bir çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik." dedi.



Ataman ayrıca, "Maç boyunca yaptığımız 16 top kaybı, Monaco için galibiyetin anahtarı oldu. Uzatmada ise serbest atışları biz kaçırdık, onlar attı. Kazanmayı hak ettiler çünkü bu faulleri başarıyla attılar. Tebrik ediyorum. İyi bir maçtı." ifadelerini kullandı.





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